Amador Ruiz Ruiz, 83, of Huron, passed away Monday, Aug. 11, 2025, at Prairie View Healthcare Center in Woonsocket. Funeral arrangements are pending under the direction of Bittner Funeral Chapel.
