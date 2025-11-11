Exceptional women and businesses recognized at SHE Awards

By:
Published November 11, 2025, in Area News, Around the County, Headline News

The Woonsocket Community was well represented at this year’s SHE awards: Jeanette Linke, as a part of the SD State Fair Group, Malwina Aviles winner of the Unsung Hero Award, and Sarah Senska, winner of the Woman of Influence Award.

…Read the full story in this week’s issue of the Sanborn Weekly Journal!

Post comment

 

Comments are closed.

  • Weather

    Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

  • Upcoming Events

    November 2025
    Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    October 26, 2025 October 27, 2025 October 28, 2025 October 29, 2025 October 30, 2025 October 31, 2025 November 1, 2025
    November 2, 2025 November 3, 2025 November 4, 2025 November 5, 2025 November 6, 2025 November 7, 2025 November 8, 2025
    November 9, 2025 November 10, 2025 November 11, 2025 November 12, 2025 November 13, 2025 November 14, 2025 November 15, 2025
    November 16, 2025 November 17, 2025 November 18, 2025 November 19, 2025 November 20, 2025 November 21, 2025 November 22, 2025
    November 23, 2025 November 24, 2025 November 25, 2025 November 26, 2025 November 27, 2025 November 28, 2025 November 29, 2025
    November 30, 2025 December 1, 2025 December 2, 2025 December 3, 2025 December 4, 2025 December 5, 2025 December 6, 2025

  • Recent Posts

  • Contact Us

    Ph/Fax: 605.796.4221
    Email: swj4221@icloud.com

    PO BOX 218
    Woonsocket, SD 57385

  • Archives

 